Мобиль Tiny Love БУМ-БОКС "Солнечная полянка"

Tiny Love - всемирная компания, специализирующаяся на разработке и производстве игрушек и товаров, стимулирующих развитие детей. Они помогают Вам выстраивать гармоничные взаимоотношения и дают возможность вам насладиться временем, проведенным вместе с ребенком в восхитительные первые годы его жизни. Каждый наш товар отвечает потребностям, как родителей, так и их малышей, стимулируя чувства ребенка и помогая родителям получать удовольствие от игры с ним. Наша цель - поощрять развитие ребенка с помощью увлекательных игрушек с обучающими элементами.