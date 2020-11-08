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Дрель аккумуляторная Metabo BS 14 602206880

Артикул: 226492
Дрель аккумуляторная Metabo BS 14 602206880
12 730 руб. 
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+ 210 КэтКоинов
Артикул: 226492
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 122 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараДрель аккумуляторная
Питаниеот аккумулятора
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент40
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона1
Макс. диаметр патрона10
Макс. диаметр сверления дерева20
Макс. диаметр сверления металла10
Гнездо для крепления битда
Задний ходда
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкида
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателяда
Фиксация шпинделяда
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
КомплектацияДрель, Крючок для ношения на ремне, 2 аккумуляторных блока Li-Power (14,4 В/2,0 А*ч), зарядное устройство SC 60 Plus, пластиковый кофр, набор принадлежностей 74 предмета.
Вес, кг1,2
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 14.4 с набором оснастки 602206880 - легкий и компактный инструмент с быстрозажимным патроном. Встроенная подсветка обеспечивает комфортную работу в плохоосвещенных местах. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Модель поставляется с большим количеством оснастки, что позволяет приступать к работе сразу после покупки. Кофр решает вопрос хранения и транспортировки. 


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Самовывоз невозможен
Дрель аккумуляторная Metabo BS 14 602206880 – стоимость товара 12730 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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