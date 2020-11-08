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Смеситель для ванны Esko New York NY 53

Артикул: 226434
  • Смеситель для ванны Esko New York NY 53 - фото 1
  • Смеситель для ванны Esko New York NY 53 - фото 2
Смеситель для ванны Esko New York NY 53 - фото 1
Смеситель для ванны Esko New York NY 53 - фото 2
6 960 руб. 
7 650 руб. 
Купить
+ 186 КэтКоинов
Артикул: 226434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в рассрочку от 290 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция New York
filter_noneТовар входит в коллекцию New York

Коллекция New York

БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Эко-режимнет
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива133 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Высота излива80 мм
Тип управленияоднорычажный
Материал корпусалатунь
Длина, см13.3
Ширина, см5
Высота, см15.9
Вес, кг2
Дизайнерская коллекция высокого ценового сегмента, картридж 35 мм, корпус литой толстостенный, гибкая подводка 35 см на 1/2, комплект креплений, смеситель имеет завышенную посадку и удлиненный излив, переключение ванна-душ МЕХАНИЧЕСКОЕ (внутри керамические пластины). Смеситель врезной для акриловых ванн. Керамический картридж 35 мм. Корпус - латунь кат. А.


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Смеситель для ванны Esko New York NY 53 - этот товар вы можете купить по цене 6960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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