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Смеситель для ванны Esko Venezia II VE54 2 ESKO

Артикул: 226412
  • Смеситель для ванны Esko Venezia II VE54 2 ESKO - фото 1
  • Смеситель для ванны Esko Venezia II VE54 2 ESKO - фото 2
Смеситель для ванны Esko Venezia II VE54 2 ESKO - фото 1
Смеситель для ванны Esko Venezia II VE54 2 ESKO - фото 2
3 900 руб. 
5 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 226412
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Venezia II
filter_noneТовар входит в коллекцию Venezia II
БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива159 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см20.5
Ширина, см14.5
Высота, см12.5
Вес, кг1.39
Смеситель Venezia PL54 2/VE54 2 предназначен для установки на стену в ванной комнате. Модель однорычажная, с переключателем на режим душа. Отлично подходит для любого современного интерьера. . Смеситель выполнен из высококачественного латунного сплава с хромированным покрытием, выполняющим декоративную функцию и защищающим изделие от агрессивных внешних воздействий. Смеситель с коротким фиксированным изливом, удобной ручкой. Практичное и долговечное изделие, корпус цельнолитой. Смеситель монтируется в стену.


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Смеситель для ванны Esko Venezia II VE54 2 ESKO - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3900 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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