Смартфон Samsung Galaxy S10+ G975F 8/128Gb Red

Смартфон Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red) представляет собой инновационный современный гаджет, обладающий флагманскими характеристиками и отвечающий самым взыскательным требованиям пользователя. Устройство имеет мощную аппаратную начинку, благодаря чему все задачи выполняются моментально и с высоким качеством. Для фото- и видеосъемки предназначены камеры высокого разрешения, наделенные множеством функций, имеющие передовые оптические характеристики. Емкий аккумулятор не только поддерживает длительную автономную работу устройства, но и выступает в качестве повер банка, позволяя заряжать различные гаджеты. Для этого достаточно всего лишь расположить совместимое устройство на корпусе смартфона Samsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red).
Особенности и преимущества:
- Большой экран обеспечивает эффект полного погружения;
- Сдвоенная фронтальная камера скрыта внутри, поэтому ничто не отвлекает от происходящего на экране;
- Ультразвуковой сканер отпечатка пальца расположен на экране устройства;
- Отличная цветопередача и высокий контраст изображений;
- Улучшенная яркость экрана позволяет без труда просматривать контент при любом освещении;
- Пять камер в одном устройстве - три тыловые и две фронтальные;
- Угол охвата при съемке - 123 градуса;
- Двойная фронтальная камера позволяет добиться непревзойденного качества селфи-снимков;
- Видеоролики, снятые фронтальной камерой, с качеством 4K UHD;
- Суперстабилизация для плавной картинки видеосъемки;
- Множество предустановленных режимов, а также функция сверхзамедленной съемки;
- Мощный процессор обеспечивает эффективную работу в многозадачном режиме;
- Емкий аккумулятор позволяет длительное время автономной работы, а также позволяет подзаряжать другие устройства методом беспроводной зарядки;
- Объемное звучание обеспечивается стереодинамиками AKG;
- Защита от воды и пыли стандарта IP68;
- Функция распознавания лица пользователя;
- Способность устройства адаптироваться к привычкам пользователя для большей оптимизации и скорости работы;
- Размер корпуса - 74.10x157.60x7.80 мм.
Комплектация:
- СмартфонSamsung Galaxy S10+ 8/128GB SM-G975F (Red);
- Документация;
- Упаковка.
Видео:
Видеообзор на Смартфон Samsung Galaxy S10+ G975F 8/128Gb Red
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