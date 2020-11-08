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Внешний аккумулятор ТTEC S8000 white

Артикул: 225619
  • Внешний аккумулятор ТTEC S8000 white - фото 1
  • Внешний аккумулятор ТTEC S8000 white - фото 2
Внешний аккумулятор ТTEC S8000 white - фото 1
Внешний аккумулятор ТTEC S8000 white - фото 2
930 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 225619
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендТTEC
Тип товараВнешний аккумулятор
Емкость, mAh8000
Одновременная зарядка двух устройствда
Зарядка ноутбуковнет
Макс. выходной ток, А2.1
Переходник на Apple 30 pinнет
Переходник на Apple 8 pin (Lightning)нет
Переходник на micro USBесть
Индикатор зарядаесть
Цветбелый
Вес, г100
Портативный внешний аккумулятор для смартфонов и планшетов. Два выхода USB позволяют одновременно подключить два устройства с максимальной производительностью. Зарядное устройство оборудовано ультрасильным фонариком.


Теги товара: Белые.


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Внешний аккумулятор ТTEC S8000 white - этот товар вы можете купить по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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