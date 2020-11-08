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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Эссенции для лица The Saem Эссенция с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Essence 55мл

Эссенция с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Essence 55мл

Артикул: 225468
Эссенция с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Essence 55мл
1 470 руб. 
1 830 руб. 

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Артикул: 225468
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БрендThe Saem
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Активные компонентыэкстракт корня новозеландского льна
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Root Essence
Применениенебольшое количество эссенции нанесите мягкими похлопывающими движениями.
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средстваэссенция для лица
Эффект от использованияувлажняющий, успокаивающий
Эссенция на основе уникальной формулы с экстрактом корня новозеландского льна и меда манука производит успокаивающий и глубокоувлажняющий эффект на кожу лица, улучшая ее общее состояние. Благодаря высокой концентрации усиливает действие других средств серии, восстанавливает защитные механизмы, восполняет питательный и минеральный резерв кожи, активизирует обменные процессы, способствует синтезу эластина. Экстракт календулы оказывает антисептическое и противовоспалительное действие. Ваша кожа становится обновленной и подтянутой!


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Эссенция с экстрактом корня новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Root Essence 55мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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