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Главная Парфюмерия и косметика Уход за волосами Шампуни для волос Deoproce Шампунь-бальзам 2 в 1 для окрашенных волос Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse 1500мл

Шампунь-бальзам 2 в 1 для окрашенных волос Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse 1500мл

Артикул: 225391
Шампунь-бальзам 2 в 1 для окрашенных волос Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse 1500мл
1 230 руб. 
1 640 руб. 

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Артикул: 225391
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БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосокрашенные
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, сохраняющий цвет
Применениена влажные волосы нанести небольшое количество шампуня, равномерно распределить по всей длине волос, помассировать 2-3 минуты, смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse
Страна бренда Южная Корея
Объем1500 мл
Активные компонентынатуральные компоненты
Окрашенные волосы более ранимые и чувствительны к различным физическим воздействиям, а также влиянию внешней среды, поэтому им нужна особенная забота. Шампунь от DEOPROCE бережно очищает кожу головы и волосы от загрязнений, а бальзам оказывает уходовое действие. Специальная формула для усиления яркости цвета окрашенных волос обеспечивает стойкость и глубину оттенков даже при частом мытье. В составе средства комплекс натуральных компонентов, которые заботливо защищают волосы от пагубного воздействия свободных радикалов и вредных воздействий окружающей среды (УФ лучей, ветра, мороза). Шампунь-бальзам подарит блеск и жизненную силу даже тонким волосам, сделает их пышными, гладкими и мягкими на ощупь.


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Шампунь-бальзам 2 в 1 для окрашенных волос Deoproce Silky Plus Hair Clinic System 2 in 1 Shampoo & Rinse 1500мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1230 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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