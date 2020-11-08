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Шампунь с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Shampoo 530мл

Артикул: 225388
Шампунь с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Shampoo 530мл
900 руб. 
1 200 руб. 

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Артикул: 225388
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараШампуни для волос
Тип средствашампунь для волос
Тип волосдля всех типов
Полдля всех
Эффект от использованияочищающий, омолаживающий, оздоравливающий
Применениена влажные волосы нанести небольшое количество шампуня, равномерно распределить по всей длине волос, помассировать 1-2 минуты, смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Whee Hyang Shampoo
Страна бренда Южная Корея
Объем530 мл
Активные компонентыэкстракт женьшеня
Шампунь с корнем женьшеня – мягкое очищающее и омолаживающее средство для волос и кожи головы. Средство эффективно удаляет пыль, отмершие клетки, излишки кожного жира, окутывает волосы едва уловимым травяным ароматом и надолго сохраняет их свежесть. Помимо прекрасных очищающих свойств, шампунь оздоравливает и омолаживает: улучшает кровообращение и питание волосяных луковиц, укрепляет волосы и стимулирует их рост, восстанавливает поврежденные участки, устраняет перхоть и зуд кожи головы, защищает от вредного воздействия окружающей среды.


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Шампунь с корнем женьшеня Deoproce Whee Hyang Shampoo 530мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 900 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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