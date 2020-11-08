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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 260мл

Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 260мл

Артикул: 225304
Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 260мл
670 руб. 
900 руб. 

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Артикул: 225304
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыгиалуроновая кислота, лошадиный жир
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Horse Oil Hyalurone Toner
Объем, мл260 мл
Полдля женщин
Применениенанести на очищенную кожу легкими похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияувлажняющий, восстанавливающий
Тонер с легкой текстурой и интенсивным воздействием на кожу. Тонер используется сразу после умывания, способствует глубокому питанию и увлажнению кожи, благодаря лошадиному жиру и гиалуроновой кислоте, идеально дополняющих друг друга. Тонер убережет кожу от появления сухости, стянутости и шелушений. Идеален для сухой, очень сухой, вялой, утратившей эластичность и упругость кожи, а также для кожи с шелушениями.


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Самовывоз невозможен
Тонер с гиалуроновой кислотой и лошадиным жиром Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner 260мл - по цене 670 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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