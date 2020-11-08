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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл

Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл

Артикул: 225272
  • Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл - фото 1
  • Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл - фото 2
Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл - фото 1
Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл - фото 2
810 руб. 
870 руб. 
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Артикул: 225272
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт Алоэ Вера
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Aloe Vera Oasis Toner
Не содержитбез спирта, без сульфатов
Объем, мл150 мл
Полдля женщин
Применениенанесите необходимое количество тонера на очищенную кожу лица мягкими массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий, витаминизирующий
Увлажняющий тонер для лица Deoproce Aloe Vera Oasis Toner с экстрактом алоэ вера мгновенно увлажняет кожу, предотвращает старение, повышает эластичность кожи, снимает воспаления и витаминизирует.


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Тонер для лица с экстрактом алоэ вера Deoproce Aloe Vera Oasis Toner 150мл - стоимость товара 810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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