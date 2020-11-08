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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры Deoproce Тонер для лица антивозрастной с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner 380ML

Тонер для лица антивозрастной с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner 380ML

Артикул: 225259
Тонер для лица антивозрастной с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner 380ML
440 руб. 
590 руб. 

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Артикул: 225259
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентыэкстракт граната
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner
Объем, мл380 мл
Полдля женщин
Применениенанести несколько капель тонера на ватный диск, протереть лицо и сделать легкий массаж похлопывающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияантивозрастной
Прекрасно подтягивает кожу, разглаживает морщинки и насыщает кожу витаминами. Средство предотвращает кожу от обезвоживания и надолго сохраняют влагу в ней. Активные вещества, входящие в состав граната, увлажняют сухую кожу, смягчают ее и делают эластичной.Завершает процесс очищения кожи и является первым шагом уходовых процедур, после применения тонера кожа лучше усваивает последующие косметические средства.


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Самовывоз невозможен
Тонер для лица антивозрастной с экстрактом граната Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner 380ML - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 440 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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