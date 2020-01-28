Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл

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Тональный крем на основе коллагена ухаживающие свойства. Крем обладает текстурой средней плотности и демонстрирует среднюю кроющую способность. Крем маскирует мелкие несовершенства кожи, при этом не проваливаясь в неровности рельефа. Средство обладает превосходными техническими характеристиками и без проблем наносится любыми косметическими инструментами. Отлично распределяется, хорошо тушуется и быстро схватывается усаживается, слегка подстраиваясь под собственный оттенок кожи. Выравнивает тон, делая цвет лица однородным. Создаёт атласный финиш. Не требует дополнительной фиксации.

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