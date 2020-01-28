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Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл

(1)
Артикул: 225226
  • Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл - фото 1
  • Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл - фото 2
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл - фото 1
Тональная основа Enough Collagen Moisture Foundation #13 100мл - фото 2
490 руб. 
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 225226
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БрендEnough
Тип товараМакияж для лица
Тип средстватональная основа
Тип коживсе типы
Тон13
ТонEnough
КоллекцияEnough Collagen Moisture Foundation
Страна бренда Enough
Объем, мл100 мл
Тональный крем на основе коллагена ухаживающие свойства. Крем обладает текстурой средней плотности и демонстрирует среднюю кроющую способность. Крем маскирует мелкие несовершенства кожи, при этом не проваливаясь в неровности рельефа. Средство обладает превосходными техническими характеристиками и без проблем наносится любыми косметическими инструментами. Отлично распределяется, хорошо тушуется и быстро схватывается усаживается, слегка подстраиваясь под собственный оттенок кожи. Выравнивает тон, делая цвет лица однородным. Создаёт атласный финиш. Не требует дополнительной фиксации.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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28.01.2020
Достоинства:
Очень хорошая и достойная тональная основа, большой объем, хорошая стоимость продукта, роскошный состав крема, который работает во всех направлениях....хорошо маскирует, увлажняет, не плывёт в течение дня, прекрасно очищается гидрофильными маслами....подтягивает, увлажняет, очень комфортно с ним/

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Очень внимательно надо подбирать оттенок! Очень рекомендую 13!

Самовывоз невозможен
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