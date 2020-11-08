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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Deoproce Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр

Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр

Артикул: 225158
  • Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр - фото 1
  • Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр - фото 2
Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр - фото 1
Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр - фото 2
900 руб. 
1 200 руб. 

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Артикул: 225158
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий, антибактериальный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Recovery Brightening Ampoule
Применениенанести небольшое количество сыворотки на очищенную кожу лица и шеи после применения тоника, легкими поглаживающими движениями
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез парабенов
Активные компонентыулиточный муцин
Концентрированная сыворотка направленного действия для сияния кожи. Сыворотка осветляет пигментные пятна и предупреждает появление новых. Инновационная формула воздействует как на поверхности кожи, так и в ее глубоких слоях, благодаря чему день за днем цвет лица становится более ярким и ровным. В составе сыворотки улиточный муцин – натуральный компонент, созданный самой природой. Это природное вещество, близкое коже человека, оказывает мощное восстанавливающее действие, ускоряет регенерацию клеток кожи и способствует синтезу новых соединительных тканей. Обеззараживает поверхность кожи, нейтрализует действие бактерий и предупреждает их проникновение в кожу, оказывает противовоспалительное действие и способствует заживлению раздражений. Сыворотка с муцином улитки оказывает увлажняющее, питательное, смягчающее и успокаивающее действие, делает кожу упругой и эластичной.


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Сыворотка на основе муцина улитки Deoproce Snail Recovery Brightening Ampoule 30гр - стоимость товара 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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