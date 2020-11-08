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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Сыворотки для лица Deoproce Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл

Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл

Артикул: 225136
  • Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл - фото 1
  • Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл - фото 2
Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл - фото 1
Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл - фото 2
980 руб. 
1 310 руб. 

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Артикул: 225136
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияотбеливающий, увлажняющий, разглаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Hyaluron Vital Ampoule
Применениенанести несколько капель сыворотки на очищенное и тонизированное лицо, распределить по массажными линиям. Для комплексного эффекта можно добавлять сыворотку в питательные крема, маски или тональные средства.
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Активные компонентыгиалуроновая кислота
Сыворотка для лица с гиалуроновой кислотой активно увлажняет и разглаживает кожу, делает ее мягкой и гладкой. Тройное действие гиалуроновой кислоты помогает вернуть молодость и сияние, стереть возрастные изменения, придать яркость и свежесть. Легкий отбеливающий эффект уменьшает пигментные пятна и следы от воспалений, выравнивает тон кожи. Морщинки становятся менее выраженными, регулярное применение сыворотки препятствует их дальнейшему возникновению.Гиалуроновая кислота проникает в самую глубину клеток, насыщает их влагой и создает на поверхности эпидермиса тончайшую пленку, оберегающую кожу от потери влаги и обезвоживания. Благодаря этому вы чувствуете невероятную мягкость и нежность.


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Самовывоз невозможен
Сыворотка гиалуроновая ампульная Deoproce Hyaluron Vital Ampoule 50мл - стоимость товара 980 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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