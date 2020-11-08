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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Очищающие средства The Saem Салфетки очищающие с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue 260гр

Салфетки очищающие с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue 260гр

Артикул: 225082
Салфетки очищающие с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue 260гр
480 руб. 
640 руб. 

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Артикул: 225082
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт чайного дерева
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue
Объем, мл60 шт.
Применениедостаньте салфетку из упаковки и мягко протрите кожу лица по направлению от его внутренних к внешним краям
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствасалфетки для снятия макияжа
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
Высококачественные очищающие салфетки для лица ропитаны натуральной концентрированной эссенцией, содержащей экстракт сайного дерева. Мягко устраняют с кожи скопившиеся загрязнения и остатки макияжа, не вызывая раздражения. Восстанавливают оптимальный PH-баланс. Не вызывают аллергии и не оставляют чувства липкости. Широкая поверхность салфетки позволяет легко и эффективно освежить кожу без использования мыла и воды. Только для наружного применения.


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Салфетки очищающие с экстрактом чайного дерева The Saem Healing Tea Garden Tea Tree Cleansing Tissue 260гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 480 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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