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Пудра для бровей 01 The Saem Eco Soul Eyebrow Kit 01 Brown 2*2.5гр

Артикул: 225032
Пудра для бровей 01 The Saem Eco Soul Eyebrow Kit 01 Brown 2*2.5гр
660 руб. 
890 руб. 

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Артикул: 225032
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараМакияж для бровей
Тип средствапудра для бровей
Группа оттенковкоричневые и бежевые
ТонThe Saem 01 Brown
КоллекцияThe Saem Eco Soul Eyebrow Kit
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл2+2.5 г
Упаковка и состав наборапалетка для бровей (2 оттенка), кисть
Палетка с пигментом для бровей позволяет скорректировать их недостаточную густоту или длину, исправить линию изгиба, а также подчеркнуть контур, придавая чертам лица большую выразительность. Два натуральных оттенка помогут добиться желаемого тона, делая брови более яркими и соответствующими цвету волос и макияжу. Благодаря формуле со специальными частичками пудры обладает нежной текстурой, легко наносится, впитывает себум, не осыпается, украшая и гармонично дополняя Ваш образ длительное время.


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Самовывоз невозможен
Пудра для бровей 01 The Saem Eco Soul Eyebrow Kit 01 Brown 2*2.5гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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