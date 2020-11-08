8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Патчи для глаз Secret Skin Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом морских водорослей Secret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch

Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом морских водорослей Secret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch

Артикул: 224881
Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом морских водорослей Secret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch
1 070 руб. 
1 420 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

960 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224881
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Активные компонентыпудра ирландского мха, комплекс водорослей, гидрированное касторовое масло, диоксид титана
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch
Применениеочистите кожу лица и обработайте её тонером. С помощью ложечки достаньте патч из банки и наклейте его на нижнее веко. Через полчаса снимите его, а оставшуюся на лице жидкость вотрите в кожу. Патчи можно использовать также для лба и носогубных складок
Страна бренда Южная Корея
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Тип средствапатчи для области вокруг глаз
Эффект от использованиябалансирующий, восстанавливающий, защищающий, антивозрастной
Secret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch — это набор патчей для век с морскими водорослями. Они помогают быстро снять отёчность, освежить кожу, снять усталость, уменьшить выраженность морщин и придать лицу свежий и отдохнувший вид.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Патчи для глаз гидрогелевые с экстрактом морских водорослей Secret Skin Marine Mimi Hydrogel Eye Patch - данный товар вы можете купить по цене по цене 1070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...