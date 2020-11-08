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Пады для снятия макияжа SOS MAKE UP REFresh PAD 55гр/30шт

Артикул: 224853
Пады для снятия макияжа SOS MAKE UP REFresh PAD 55гр/30шт
250 руб. 
340 руб. 

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Артикул: 224853
В наличии
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БрендBerrisom
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыгидролизованный коллаген, экстракт алоэ вера, экстракт центеллы азиатской, экстракт зеленого чая, экстракт папайи
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom SOS MAKE UP REFresh PAD
Объем, мл55 г
Применениеаккуратно протрите в области губ, глаз и т.д. с помощью диска
Страна бренда Южная Корея
Тип коживсе типы
Тип средствапады для снятия макияжа
Эффект от использованияочищающий, отшелушивающий
Двусторонние пады для очищения и ухода за кожей лица. С помощью падов можно легко поправить макияж, либо очистить кожу от него. Одна сторона диска рельефная, помогает отшелушивать мертвые клетки кожи, очищает от загрязнений остатков макияжа и загрязнений, а также избавляет от излишек кожного сала, гладкая часть диска дарит увлажняющий уход. Не вызывают аллергии, не повреждают и не раздражают кожу.


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Пады для снятия макияжа SOS MAKE UP REFresh PAD 55гр/30шт - по цене 250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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