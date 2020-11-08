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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл

Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл

Артикул: 224820
  • Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл - фото 1
  • Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл - фото 2
Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл - фото 1
Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл - фото 2
780 руб. 
1 050 руб. 

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Артикул: 224820
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосветляющий, выравнивающий
Возрастной диапазонот 25
КоллекцияDeoproce Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream
Применениенанести небольшое количество крема на лицо массажными движениями, использовать 2 раза в день
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт грейпфрута, экстракт лакрицы, оливковое масло, масло апельсина, масло семян манго, апельсиновое масло
Осветляющий крем увлажняет и успокаивает кожу, осветляет пигментные пятна, веснушки и следы от акне. Выравнивает рельеф, придает сияние и свежесть. Содержит экстракты грейпфрута, лакрицы, оливкового масла, апельсина, семян манго, апельсиновое масла, которые глубоко увлажняют и тонизируют кожу. Крем имеет легкую нелипкую текстуру и яркий желтый цвет, при впитывании он становится прозрачным. Может использоваться как для возрастной кожи, так и для девушек 25+ для предотвращения пигментации и преждевременного состаривания эпидермиса.


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Осветляющий крем на основе натуральных экстрактов Musevera Lipid Gamdong Zinc Vita Cream 50мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 780 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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