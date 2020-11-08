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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Наборы для ухода за лицом The Saem Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Mini 3 Set

Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Mini 3 Set

Артикул: 224815
Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Mini 3 Set
740 руб. 
990 руб. 

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Артикул: 224815
В наличии
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БрендThe Saem
Тип товараНаборы для ухода за лицом
Тип средстванабор для ухода за лицом
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий, питающий, успокаивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Urban Eco Harakeke Mini
Применениена очищеную кожу лица нанести тоник или эмульсию, затем крем
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл31+31+8 мл
Активные компонентыэкстракт новозеландского льна, мёд мануки, экстракт календулы
Состав наборатоник, эмульсия, крем
Набор миниатюр, позволяющий познакомиться с экстрактом новозеландского льна, почувствовать его благовторное влияние на кожу, улучшить ее состояние. Кроме того, набор миниатют пригодится в поездке. Все средства увлажняют, питают, смягчают и успокаивают кожу. В их составе вместо воды используется экстракт новозеландского льна харакеке. Он оказывает смягчающее и успокаивающее действие на кожу, тонизирует её и освежает. Кроме того, экстракт харакеке незаменим при лечении кожных воспалений, так как обладает антисептическими свойствами, защищает ранки от попадания в них бактерий и ускоряет заживление.


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Набор уходовый с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Mini 3 Set - по цене 740 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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