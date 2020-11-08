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Мыло с улиточным муцином Deoproce Soap Snail 100гр

Артикул: 224784
Мыло с улиточным муцином Deoproce Soap Snail 100гр
160 руб. 
210 руб. 

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Артикул: 224784
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствамыло для лица
Тип кожичувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, ухаживающий
КоллекцияDeoproce Soap
Применениенамочить мыло и вспенить его в ладонях. Полученную пену нанести на кожу лица легкими массирующими движениями. Смыть теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 г
Активные компонентымуцин улитки
Очищающее мыло для лица с фильтратом секреции улитки (90%). Мыло отлично пенится и образует очень нежную пенку, которая помогает удалить все загрязнения с кожи, в том числе и остатки макияжа. Фильтрат секреции улитки улучшает защитные и восстанавливающие функции кожи, делая ее день ото дня более здоровой и свежей. Регулярное применение мыла способствует сокращению морщин и повышению упругости кожи.


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Мыло с улиточным муцином Deoproce Soap Snail 100гр - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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