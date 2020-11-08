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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Спреи для лица Deoproce Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist 100ml

Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist 100ml

Артикул: 224772
Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist 100ml
420 руб. 
560 руб. 

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Артикул: 224772
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараТермальная вода
Тип средствамист для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Well-Being Hydro Face Mist
Применениераспылить средство на чистую кожу лица, применять в течение дня по мере необходимости
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыэкстракт оливы
Легкая невесомая дымка, которая подарит коже интенсивное увлажнение, свежесть, красоту и молодость. Мист незаменим в любое время года: летом в жару, зимой – в кондиционированных помещениях, в межсезонье – убережет кожу от обезвоживания. Экстракт оливы способствует глубокому питанию и увлажнению кожи, смягчает ее и повышает эластичность, защищает от возникновения шелушений и раздражений, предупреждает преждевременное появление морщин. Олива повышает защитные функции кожи, оберегает ее от обветривания и пересыхания, как в жаркую, так и морозную, ветреную погоду. При регулярном применении миста кожа станет мягкой, упругой, ухоженной.


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Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist 100ml - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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