8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Спреи для лица Deoproce Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist Coenzyme Q10 100ml

Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist Coenzyme Q10 100ml

Артикул: 224769
Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce HYdro Face Mist Coenzyme Q10 100ml
420 руб. 
560 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

380 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендDeoproce
Тип товараТермальная вода
Тип средствамист для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Well-Being HYdro Face Mist Coenzyme Q10
Применениезакройте глаза и распылите на очищенное лицо с расстояния 20-30 см. Используйте всегда, когда почувствуете сухость или дискомфорт. Можно использовать поверх макияжа
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыкоэнзим Q10
Увлажняющий тонер-мист с Q10 для эластичности и молодости кожи Deoproce Hydro Face Mist Q10полноценно насыщает кожу влагой, защищает от обезвоживания, оказывает антиоксидантное дествие, предотвращая процессы старения, придает здоровый сияние. Коэнзим Q10 участвует в обмене веществ, обеспечении клетки кислородом, является антиоксидантом, обладающим способностью не только дезактивировать свободные радикалы, но и восстанавливать активность других антиоксидантов, в частности, витамина Е. Повышает содержание влаги в коже, ее эластичность и уменьшает профиль морщин. Будучи жирорастворимым компонентом, легко проникает в эпидермис. Регулярное использование миста избавит кожу от преждевременных морщин, повысит упругость, придаст сияние и подтянет проблемные зоны лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Мист для лица увлажняющий Well-Being Deoproce Hydro Face Mist Coenzyme Q10 100ml - данный товар вы можете купить по цене по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...