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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Baviphat Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл

Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл

Артикул: 224694
  • Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл - фото 1
  • Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл - фото 2
Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл - фото 1
Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл - фото 2
750 руб. 
1 000 руб. 

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Артикул: 224694
В наличии
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БрендBaviphat
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствакрем-маска для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияочищающий, отшелушивающий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBaviphat Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack
Применениенанести маску тонким слоем на очищенную кожу лица и шеи, оставить на 5-10 минут, затем смыть теплой водой. Рекомендуется использовать 2 раза в неделю
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыкаолин (белая глина), экстракт рисовых отрубей , экстракт шелковицы
Эффективное средство, которое позволяет заменить салонные чистки кожи лица. Очищающая маска поможет избавиться от черных точек на носу, глубоко очищая поры, а также контролирует работу сальных желез, предупреждая излишнее выделение кожного жира.


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Самовывоз невозможен
Маска очищающая с белой глиной Urban Dollkiss Pore Bye White Clay Pack 100мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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