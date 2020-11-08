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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Deoproce Маска кислородная для лица осветляющая Deoproce O2 Bubble Brightening Mask 100мл

Маска кислородная для лица осветляющая Deoproce O2 Bubble Brightening Mask 100мл

Артикул: 224679
Маска кислородная для лица осветляющая Deoproce O2 Bubble Brightening Mask 100мл
1 530 руб. 
2 040 руб. 

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Артикул: 224679
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средствамаска кислородная
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная
Эффект от использованиялифтинговый, очищающий, увлажняющий, тонизирующий, матирующий, отбеливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce O2 Bubble Brightening Mask
Применениенанести на сухую кожу лица, избегая области губ и глаз. Помассировать, уделяя особое внимание зонам с расширенными порами. В процессе массажа начнут выделятся пузырьки кислорода. После массажа тщательно смойте маску теплой водой
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Активные компонентыниацинамид, экстракты листьев зеленого чая, морской коллаген
Кислородная маска глубоко очищает, осветляет и освежает кожу лица, регулирует производство кожного себума, уменьшает расширенные поры, устраняет тусклый оттенок кожи, увлажняет и повышает упругость.


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Маска кислородная для лица осветляющая Deoproce O2 Bubble Brightening Mask 100мл - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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