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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная с коллагеном (пакет) Anskin Collagen Modeling Mask, Refill 240гр

Маска альгинатная с коллагеном (пакет) Anskin Collagen Modeling Mask, Refill 240гр

Артикул: 224599
Маска альгинатная с коллагеном (пакет) Anskin Collagen Modeling Mask, Refill 240гр
430 руб. 
580 руб. 

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Артикул: 224599
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожизрелая
Эффект от использованияувлажняющий, укрепляющий, выравнивающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Collagen Modeling Mask
Применениеперед нанесением маски рекомендуется тщательно очистить кожу от макияжа и загрязнений и обработать ее сывороткой, эссенцией, тонером или другим активным ухаживающим средством. Смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды, получив однородную массу. Нанесите маску на лицо, оставив открытой область ноздрей и век. Через 20-25 минут снимите затвердевшую маску одним пластом, потянув ее за нижний край вверх.
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл240 г
Активные компонентыгидролизованный морской коллаген, гиалуроновая кислота
Альгинатная маска с гидролизованным морским коллагеном и гиалуроновой кислотой предназначена для увядающей, теряющей упругость кожи. Она эффективно борется с признаками старения, укрепляет, увлажняет и выравнивает кожу, подтягивает контуры лица.


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Маска альгинатная с коллагеном (пакет) Anskin Collagen Modeling Mask, Refill 240гр - данный товар вы можете купить по цене по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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