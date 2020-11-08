Маска альгинатная с коллагеном (пакет) Anskin Collagen Modeling Mask, Refill 240гр

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|Бренд
|Anskin
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|альгинатная маска
|Тип кожи
|зрелая
|Эффект от использования
|увлажняющий, укрепляющий, выравнивающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Anskin Collagen Modeling Mask
|Применение
|перед нанесением маски рекомендуется тщательно очистить кожу от макияжа и загрязнений и обработать ее сывороткой, эссенцией, тонером или другим активным ухаживающим средством. Смешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды, получив однородную массу. Нанесите маску на лицо, оставив открытой область ноздрей и век. Через 20-25 минут снимите затвердевшую маску одним пластом, потянув ее за нижний край вверх.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|240 г
|Активные компоненты
|гидролизованный морской коллаген, гиалуроновая кислота
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