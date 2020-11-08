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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная охлаждающая (саше) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 25гр

Маска альгинатная охлаждающая (саше) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 25гр

Артикул: 224591
Маска альгинатная охлаждающая (саше) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 25гр
70 руб. 
90 руб. 
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Артикул: 224591
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип коживсе типы
Эффект от использованияосвежающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Cool-Ice Modeling Mask
Применениесмешайте в неметаллической чашке 10 частей порошка и 8 частей воды или активатора до получения однородной массы. Нанесите маску на лицо так, чтобы толщина слоя составила 3-5 мм, а открытыми остались только ноздри и участки вокруг глаз. Через 20-25 минут снимите образовавшуюся пленку одним куском, потянув за ее край снизу вверх
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Активные компонентысоли альгиновой кислоты, экстракт мяты, витаминный комплекс
Альгинатная маска с экстрактом мяты оказывает великолепное освежающее действие, эффективно сужает поры и возвращает коже здоровый сияющий вид. По результатам применения альгинатные маски ничуть не уступают салонным процедурам, а в ряде случаев способны стать отличной альтернативой косметической хирургии. Видимый лифтинг-эффект, глубокое увлажнение и насыщение клеток кожи питательными элементами – далеко не весь спектр действия, которым обладает Cool-Ice Modeling Mask.


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Самовывоз невозможен
Маска альгинатная охлаждающая (саше) Anskin Cool-Ice Modeling Mask, Refill 25гр – стоимость товара 70 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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