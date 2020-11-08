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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Маски для лица Anskin Маска альгинатная для чувствительной кожи (саше) Anskin Herb Lavender Modeling Mask, Refill 25гр

Маска альгинатная для чувствительной кожи (саше) Anskin Herb Lavender Modeling Mask, Refill 25гр

Артикул: 224579
Маска альгинатная для чувствительной кожи (саше) Anskin Herb Lavender Modeling Mask, Refill 25гр
120 руб. 
160 руб. 
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Артикул: 224579
В наличии
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БрендAnskin
Тип товараМаски и патчи для лица
Тип средстваальгинатная маска
Тип кожичувствительная
Эффект от использованияоздаравливающий, ухаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAnskin Herb Lavender Modeling Mask
Применениеочистите кожу скрабом или скаткой. Наложите на лицо эмульсию или сыворотку. Маска поможет средству глубже проникнуть в клетки. В мерной чашке смешайте 50 мл порошка и 35 мл воды до однородной суспензии. Полученную массу равномерно распределите по лицу. Через 5 минут маска застынет. Спустя 30 минут удалите маску, поднимая её снизу вверх, и протрите лицо тоником. Нанесите на кожу свои обычные уходовые средства
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл25 г
Активные компонентыальгиновая кислота, экстракт лаванды, экстракт корня солодки, гиалуроновая кислота, аллантоин
Anskin Herb Lavender Modeling Mask — это альгинатная маска с лавандой для чувствительной кожи. Она помогает успокоить раздражения, защитить лицо от болезнетворных проявлений и активизировать собственные барьерные функции эпидермиса. Маска благоприятно действует на чувствительную кожу. Она снимает воспаления, раздражения, покраснения и другие болезнетворные проявления. Она ускоряет заживление повреждений, устраняет излишки жирности и сужает расширенные поры. Маска помогает вывести из клеток токсины и шлаки, активизировать обмен веществ, стимулировать микроциркуляцию и улучшить цвет лица. Она интенсивно увлажняет и питает кожу, выравнивает её текстуру, придаёт матовость, бархатистость и здоровое сияние.


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Маска альгинатная для чувствительной кожи (саше) Anskin Herb Lavender Modeling Mask, Refill 25гр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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