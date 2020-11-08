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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Лосьоны Эмульсии Deoproce Лосьон увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Lotion 150мл

Лосьон увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Lotion 150мл

Артикул: 224551
Лосьон увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Lotion 150мл
610 руб. 
820 руб. 

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Артикул: 224551
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БрендDeoproce
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Тип средствалосьон для лица
Полдля женщин
Эффект от использованияувлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Premium OliveTherapy Essential Moisture Lotion
Применениенанести лосьон на очищенную кожу перед кремом
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл150 мл
Активные компонентымасло оливы
Увлажняющий лосьон с маслом оливы питает и увлажняет кожу. Оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, флавоноиды, каротин, токоферолы, фосфолипиды и хлорофилл, комплекс витаминов A, C, D, E, F, K, группы B. Серия на основе оливкового масла великолепно защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета, нейтрализует действие свободных радикалов, предохраняет от обветриваний, нормализует кислородный обмен и питание кожи.


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Лосьон увлажняющий с маслом оливы Premium Deoproce OliveTherapy Essential Moisture Lotion 150мл - данный товар вы можете купить по цене по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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