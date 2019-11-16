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Крем с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Cream 50гр

(1)
Артикул: 224493
Крем с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Cream 50гр
1 530 руб. 
2 040 руб. 

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Артикул: 224493
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип кожизрелая
Эффект от использованияомолаживающий, восстанавливающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Snail Galac Revital Cream
Применениенанести на сухую очищенную кожу, втереть массирующими движениями
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентымуцин улитки
Восстанавливающий ухаживающий крем для лица, с муцином улиточной слизи, фильтратом ферментированных дрожжей (Galactomyces) и волюфилином. Оказывает мощное омолаживающее действие, восстанавливает и питает кожу, способствует предотвращению процессов старения кожи, разглаживает морщины, осветляет пигментацию и устраняет тусклый оттенок кожи, улучшает эластичность


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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16.11.2019
Достоинства:
Из многих кремов, что я пробовала - пожалуй этот один из лучших. Цена его оправдана положительным эффектом, который он оказывает на кожу. Крем легкий, но в то же время плотный. Ложится на веки ровно, отсутствует липкость и жирная пленка. Кожа заметно стала выглядеть лучше, она разгладилась и меньше появляется отечность

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую

Самовывоз невозможен
Крем с муцином улитки Deoproce Snail Galac Revital Cream 50гр - стоимость товара 1530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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