Крем питательный с экстрактом новозеландского льна The Saem Urban Eco Harakeke Cream 60мл

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели для лица
|Тип средства
|крем для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|увлажняющий, противовоспалительный
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Urban Eco Harakeke Cream
|Применение
|нанести небольшое кол. на кожу в качестве последнего этапа ухода
|Страна бренда
|Южная Корея
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт новозеландского льна, мед мануки
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28.01.2020
Мне очень понравился этот крем. Текстура шелковая. Лицо после нанесения становиться атласным и нежным. Использовала предпочтительно в летний период, т.к. моя кожа сушиться на солнце, а крем хорошо убирал у меня шелушения. Кожа моя довольно вредная( не каждый крем принимает), но этот очень быстро полюбила, впитывала и лакомилась им ежедневно без побочных эффектов воспалений. Могу порекомендовать людям с чувствительной и нежной тонкой кожей. Ах...и чудесный зеленый аромат)))он покорил меня!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Рекомендую!