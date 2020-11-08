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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл

Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл

Артикул: 224393
  • Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл - фото 1
  • Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл - фото 2
Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл - фото 1
Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл - фото 2
1 050 руб. 
1 400 руб. 

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Артикул: 224393
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживсе типы
Эффект от использованияподтягивающий, разглаживающий, противовоспалительный
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Spider Web Multi-Care Cream
Применениенанести на очищенную кожу, промассировать по массажным линиям до полного впитывания
Страна бренда Южная Корея
Не содержитбез сульфатов, без парабенов
Активные компонентыэкстракт кокона тутового шелкопряда
Крем для лица содержит в себе экстракт кокона тутового шелкопряда, он глубоко проникает в кожу, подтягивает контур лица, разглаживает морщины, выравнивает общий тон кожи, гиалуроновую кислоту, которая предотвращает разрушение коллагена, ускоряет регенерацию кожи, ниацинамид (витамин B3), устраняет пигментацию (веснушки, темные пятна и следы пост-акне), освежает тусклый оттенок кожи, выравнивает тон лица, стимулирует обновление кожи и оказывает противовоспалительное действие


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Крем для лица с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-Care Cream 50мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1050 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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