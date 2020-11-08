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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Кремы для лица Deoproce Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Greentea 40мл

Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Greentea 40мл

Артикул: 224366
Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Greentea 40мл
570 руб. 
760 руб. 

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Артикул: 224366
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели для лица
Тип средствакрем для лица
Тип коживозрастная
Эффект от использованияосветляющий, выравнивающий, антивозрастной
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Magic White Cream Greentea
Применениенанести небольшое количество крема на очищенное лицо
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт зеленого чая
Питательный крем с экстрактом зеленого чая возвращает коже гладкость и упругость, выравнивает тон лица, мягко осветляет следы от акне и воспалений. Зеленый чай и гиалуроновая кислота создают защитный барьер, который позволяет коже восстановиться после агрессивного воздействия окружающей среды, эффективно увлажняет и питает эпидермис, сглаживает шелушения и имеет пролонгированное действие. Не забивает поры, обладает дезинфицирующим действием на воспалительные процессы и угревую сыпь. Значительно выравнивается цвет лица, пропадают пятнышки и следы от акне, куперозная сетка становится менее заметной, кожа легче реагирует на температурные и погодные изменения.


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Самовывоз невозможен
Крем для лица осветляющий антивозрастной Deoproce Magic White Cream Greentea 40мл - по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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