Крем для кожи вокруг глаз антивозрастной The Saem Cell Renew Bio Eye Cream 30ml

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|Бренд
|The Saem
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|возрастная
|Эффект от использования
|противоотечный, осветляющий, антивозрастной
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|The Saem Cell Renew Bio Eye Cream
|Применение
|нанести на очищенную кожу вокруг глаз.
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 мл
|Активные компоненты
|растительные стволовые клетки
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20.07.2019
Достаточно плотная текстура. Бежевый цвет. Запаха не ощутила. Но эффект потрясающий. Крем СУПЕР! Не дает аллергии. Быстро впитывается, увлажняет, питает. Делает все, что нужно для возрастной кожи. Очень рекомендую девушкам с признаками возраста.
Недостатки:
Недостатков не заметила
Комментарий:
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