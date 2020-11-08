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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Secret Skin Крем для глаз с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Eye Cream 30гр

Крем для глаз с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Eye Cream 30гр

Артикул: 224322
Крем для глаз с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Eye Cream 30гр
500 руб. 
540 руб. 
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Артикул: 224322
В наличии
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БрендSecret Skin
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованияпротивовоспалительный, восстанавливающий, лифтинг, осветляющий, тонизирующий, антивозрастной, противовоспалительный, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияSecret Skin Snail+EGF Perfect Eye Cream
Применениеочистите кожу вокруг глаз и нанесите крем равномерно по всей поверхности век. Дайте средству впитаться. Чтобы эффект был более быстрым, используется вместе с кремом другие ухаживающие средства из серии Secret Skin Snail+EGF
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 г
Активные компонентыслизь улитки, ниацинамид (витамин в3), вытяжки целебных трав, аденозин, фактор роста EGF
Secret Skin Snail+EGF Perfect Eye Cream — это восстанавливающий крем для век со слизью улитки и фактором роста. Он подтягивает кожу, разглаживает её, осветляет тёмные круги под глазами, снимает отёки, сокращает морщины и замедляет развитие признаков увядания.


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Самовывоз невозможен
Крем для глаз с экстрактом улитки Snail+EGF Perfect Eye Cream 30гр - купить по цене 500 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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