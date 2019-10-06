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Главная Парфюмерия и косметика Уход за глазами Кремы для глаз Deoproce Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл

Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл

(1)
Артикул: 224320
  • Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл - фото 1
  • Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл - фото 2
Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл - фото 1
Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл - фото 2
1 020 руб. 
1 360 руб. 

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920 руб. 

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Артикул: 224320
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараКремы и гели вокруг глаз
Тип средствакрем для области вокруг глаз
Тип кожинормальная, сухая, зрелая, комбинированная, жирная, проблемная, чувствительная
Эффект от использованиябалансирующий, противовоспалительный, восстанавливающий, выравнивающий, выравнивающий, защитный, лифтинг, осветляющий, тонизирующий, антивозрастной, смягчающий, противовоспалительный, поросуживающий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияDeoproce Spider Web Multi-care Eye Cream
Применениевозьмите немного крема и нанесите на кожу век. Бережно втирайте средство постукивающими движениями. Перед использованием крема рекомендуется нанести другие уходовые средства из этой же серии
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл30 мл
Активные компонентызолото, ниацинамид, гиалуроновая кислота, протеины
Deoproce Spider Web Multi-Care Eye Cream — это крем для век с протеинами паучьего шёлка. Он интенсивно увлажняет кожу, разглаживает мимические морщины, снимает отёки и осветляет тёмные круги под глазами.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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06.10.2019
Достоинства:
Прошло достаточно времени использования данного крема и уже можно оставить отзыв о своих впечатлениях. Крем белого цвета, с очень легкой отдушкой средней плотности. Для тех, кто постоянно ухаживает за своей кожей, этот крем является очень хорошей альтернативой. Он легко наносится, хорошо вбивается в кожу вокруг глаз, не липкий, не вызывает неприятных ощущений. Кожа вокруг глаз немного осветляется, очень мягкая, я бы сказала, атласная, хорошо увлажненная. Используйте с кремом патчи для глаз, маски и тогда результат будет " на лицо".

Недостатки:
Нет

Самовывоз невозможен
Крем для глаз с протеинами паутины Deoproce Spider Web Multi-care Eye Cream 30мл - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1020 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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