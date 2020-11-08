8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Консилер двойной The Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo02.Rich Beige

Артикул: 224247
  • Консилер двойной The Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo02.Rich Beige - фото 1
  • Консилер двойной The Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo02.Rich Beige - фото 2
Консилер двойной The Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo02.Rich Beige - фото 1
Консилер двойной The Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo02.Rich Beige - фото 2
940 руб. 
1 260 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

850 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 224247
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендThe Saem
Тип товараМакияж для лица
Тип средствакорректоры и консилеры
Тип коживсе типы
ТонThe Saem 02.Rich Beige
КоллекцияThe Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo
Страна бренда Южная Корея
Двойной консилер для маскировки недостатков кожи лица. Благодаря универсальному дизайну и скошенному краю одной из сторон позволяет точечно корректировать даже в труднодоступных местах такие дефекты, как шрамы, шелушения, куперозные звездочки или гиперпигментацию. Удобно наносится, отлично растушевывается, создавая равномерное незаметное покрытие. Ухаживающие компоненты придают коже увлажненный, здоровый вид. Компактное средство, которое освежит макияж в любой ситуации!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Консилер двойной The Saem Cover Perfection Ideal Concealer Duo02.Rich Beige - стоимость товара 940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...