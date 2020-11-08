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Бальзам для волос чёрный чеснок Deoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse 1000мл

Артикул: 224043
Бальзам для волос чёрный чеснок Deoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse 1000мл
810 руб. 
1 080 руб. 

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Артикул: 224043
В наличии
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БрендDeoproce
Тип товараБальзамы и кондиционеры для волос
Тип средствабальзам для волос
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий
Применениенанести бальзам на влажные чистые волосы, массажными движениями распределить по всей длине, оставить на 1 минуту, затем смыть теплой водой
КоллекцияDeoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентыэкстракт черного чеснока, бесцветная хна, гидролизованный коллаген
Черный чеснок – новомодное слово в питании, однако в Корее на протяжении несколких тысячелетий его считают божественным даром для здоровья и долголетия. 100% натуральный продукт, который получают после 2-месячной термической обработки обычного чеснока. Помимо ценных вкусовых качеств, черный чеснок характеризуется высокой ценностью для красоты и здоровья волос.


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Бальзам для волос чёрный чеснок Deoproce Black Garlic Intensive Energy Rinse 1000мл – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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