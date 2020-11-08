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Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45)

Артикул: 223967
  • Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 1
  • Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 2
  • Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 3
  • Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 4
  • Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 5
Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 1
Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 2
Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 3
Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 4
Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - фото 5
1 350 руб. 
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Артикул: 223967
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомагнитола
AUX вход на перед. панелида
Наличие usb-портаесть
Читаемые форматыТеги ID3, WMA
Функция Съемная панельесть
Типоразмер1 DIN
Тип дисплеямонохромный
Сенсорный дисплейнет
Радиоприемникесть
Наличие ТВ-тюнеранет
Наличие GPS/Глонасснет
Наличие DVD-проигрывателянет
Наличие CD-проигрывателянет
Наличие Bluetoothесть
Выходная мощность номинальная180 Вт
Выходыаудиовыход
ВходыUSB, AUX
Длина, см5
Ширина, см17.8
Высота, см9
Вес, кг0.4
Максимальная выходная мощность (10% коэффициент искажения): 4*45 Вт USB.jpg Предназначен для подключения к магнитоле внешних устройств для зарядки или воспроизведения музыки. Используется для подключения карт памяти стандарта SD 2.0 (SDHC, Secure Digital High Capacity, высокая емкость) c файловой системой FAT32 AUX-1.jpg Предназначен для подключения смартфонов и MP3 плееров через разъем для наушников и использования их в качестве источника сигнала. Позволяет выполнять коррекцию частотных (звуковых) характеристик при воспроизведении музыки для подключения смартфонов и MP3 плееров через разъем для наушников и использования их в качестве источника сигнала


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Автомагнитола ACV AVS-1711BW (1din/белая/BT/USB/SD/FM/4*45) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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