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Модели имеют более крупные по сравнению с текущей моделью Tempo звуковые катушки и более мощные магнитные системы, что обеспечивает увеличение максимально допустимой входной мощности до 30%, более низкий уровень искажений и улучшенный басовый потенциал. Обновленный 1,1-дюймовый высокочастотный динамик Morel с мягким купольным диффузором обеспечивает детальное и динамичное звучание. Конструкция Integra позаимствована из более высокой серии Hybrid и обеспечивает минимальные фазовые искажения при воспроизведении звукового сигнала.

Актоакустика Morel MRC-Tempo Ultra 692 2WAY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.