Видеорегистратор Pioneer VREC-100CH (Экран 2.7", угол обзора 125 градусов)

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Pioneer
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Возможность записи события в отдельный файл
|74 г
|Диагональ экрана, дюйм
|есть
|Максимальное разрешение видеозаписи
|обычная, с экраном
|Камера заднего вида
|240 мАч
|Комплектация
|1
|Навигатор
|2304x1296
|Скрытая установка
|циклическая
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|2,7
|Ширина, см
|125° (по диагонали)
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