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Монитор LG LCD 27'' черный и серебристый (27UL650-W)

Артикул: 223769
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 1
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 2
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 3
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 4
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 5
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 6
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 7
  • Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 8
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 1
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 2
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 3
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 4
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 5
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 6
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 7
Монитор LG LCD 27'' Silver (27UL650-W) - фото 8
31 760 руб. 
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+ 176 КэтКоинов
Артикул: 223769
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLG
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг6,2
Соотношение сторон16:9
Частота обновления, Гц60
Цвет рамкичерный
Угол обзора по горизонтали178°
Угол обзора по вертикали178°
Тип матрицыTFT IPS
ТипЖК-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, DisplayPort
Время отклика5 мс
Разрешение матрицы, Мпикс3840х2160
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииFreeSync
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, документация, комплект кабелей, упаковка
Диагональ экрана, дюйм27
Габаритные размеры, см61.3x45.7x23
Встроенные динамикиесть
Яркость350 кд/м2
Монитор LG 27UL650-W с 27-дюймовым в диагонали экраном является игровой моделью с высоким разрешением (3840х2160 точек на дюйм) и IPS-матрицей со светодиодной подсветкой. Матовое покрытие сочетается с технологией защиты зрения, это обеспечивает максимальный комфорт для глаз пользователя. Размер видимой области экрана (598x336 мм) позволяет проходить игры с полной детализацией, а контрастность 1000:1 в сочетании с яркостью 350 кд/ м? также указывают на высокое качество изображения. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют 178°. Монитор LG 27UL650-W с трехсторонним безрамочным дизайном оснащен технологией вертикальной обработки фотографии. Для удобства пользователя модель оснащена возможностью регулировки по высоте и наклону, а также работы в портретном режиме.


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Монитор LG LCD 27'' черный и серебристый (27UL650-W) – стоимость товара 31760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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