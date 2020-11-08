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Насос погружной центробежный FIT 80677, 750 Вт

Артикул: 223681
Насос погружной центробежный FIT 80677, 750 Вт
4 270 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223681
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товара
Тип выключателяпоплавковый
Тип погружного насосадренажный
Глубина погружения под зеркало воды5 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм, 1,25 дюйма, 1,5 дюйма
Защита от перегреванет
Качество водычистая
Максимальная температура воды35 С
Максимальный напор8,5 м
Минимальная температура воды5 С
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность750 Вт
Пропускная способность4.5 куб. м/час
Размер фильтруемых частиц1,5 мм
Режущая насадканет
Вес, кг5,2 кг
Комплектация: Руководство по эксплуатации, насос, переходник на трубу универсальный (1 1/2”, 1 1/4”, 1”), коробка упаковочная.


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Самовывоз невозможен
Насос погружной центробежный FIT 80677, 750 Вт - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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