Насос погружной центробежный FIT 80677, 750 Вт

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fit
|Тип товара
|Тип выключателя
|поплавковый
|Тип погружного насоса
|дренажный
|Глубина погружения под зеркало воды
|5 м
|Диаметр разъема соединения
|1 дюйм, 1,25 дюйма, 1,5 дюйма
|Защита от перегрева
|нет
|Качество воды
|чистая
|Максимальная температура воды
|35 С
|Максимальный напор
|8,5 м
|Минимальная температура воды
|5 С
|Плавный пуск двигателя
|нет
|Потребляемая мощность
|750 Вт
|Пропускная способность
|4.5 куб. м/час
|Размер фильтруемых частиц
|1,5 мм
|Режущая насадка
|нет
|Вес, кг
|5,2 кг
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