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Насос погружной вибрационный FIT 80674, 280 Вт

Артикул: 223680
  • Насос погружной вибрационный FIT 80674, 280 Вт - фото 1
  • Насос погружной вибрационный FIT 80674, 280 Вт - фото 2
Насос погружной вибрационный FIT 80674, 280 Вт - фото 1
Насос погружной вибрационный FIT 80674, 280 Вт - фото 2
3 420 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 223680
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFit
Тип товара
Диаметр скважинного насоса10,5 см
Тип погружного насосаскважинный
Диаметр разъема соединения0,75 дюйма
Защита от перегреванет
Качество водычистая
Максимальный напор70 м
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность280 Вт
Пропускная способность1.08 куб. м/час
Размер фильтруемых частиц0,5 мм
Режущая насадканет
Длина, см10 см
Ширина, см10 см
Высота, см28 см
Вес, кг3,5 кг
Комплектация: Руководство по эксплуатации, насос погружной, шнур- подвес, обжимной хомут, коробка упаковочная.


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Самовывоз невозможен
Насос погружной вибрационный FIT 80674, 280 Вт - по цене 3420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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