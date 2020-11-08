Перфоратор монтажный MAX-PRO 85083, 800Вт

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|MAXPRO
|Тип товара
|Перфораторы
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|30 мм
|Макс. энергия удара
|2,8 Дж
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Режим шуруповерта
|нет
|Режим сверление
|да
|Режим долбление
|да
|Реверс
|да
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|26 мм
|Максимальный крутящий момент
|1200 об/мин
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|да
|Питание
|от сети
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Антивибрационная система
|да
|Количество ударов
|5600
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|да
|В кейсе
|да
|Блокировка кнопки включения
|да
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|12,5
|Длина, см
|29,5
|Высота, см
|42
|Вес, кг
|3,2
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