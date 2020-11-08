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Корпус Aerocool VS-1 (VS-1)

Артикул: 223190
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Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 1
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 2
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 3
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 4
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 5
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 6
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 7
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - фото 8
3 040 руб. 
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Артикул: 223190
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг3.8
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см40
Длина, см42
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкенет
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,251
Ширина, см18.3
AeroCool VS-1 выполнен в формате Middle Tower, поддерживает использование высококлассных видеокарт до 375 мм в длину и процессорных кулеров высотой до 155 мм. AeroCool VS-1 совместим с материнскими платами форматов ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус позволяет установить одно 5.25-дюймовое устройство, два 3.5-дюймовых накопителя и три накопителя типоразмера 2.5 дюйма. Нагретый компонентами воздух будет выдувать 120-миллиметровый предустановленный вентилятор расположенный на задней панели. Присутствует возможность установить дополнительный вентилятор на передней части корпуса. Панель ввода-вывода содержит два разъема портов USB 2.0, порт USB 3.0, а также разъемы для наушников и микрофона.


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Самовывоз невозможен
Корпус Aerocool VS-1 (VS-1) - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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