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Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11)

Артикул: 223180
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 1
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 2
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 3
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 4
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 5
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 6
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 7
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 8
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 9
  • Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 10
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 1
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 2
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 3
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 4
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 5
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 6
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 7
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 8
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 9
Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - фото 10
3 750 руб. 
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+ 101 КэтКоинов
Артикул: 223180
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Вес, кг4.1
Встроенные вентиляторыда
Встроенный кард-ридернет
Высота, см44.7
Длина, см47.1
Материал корпусасталь
Места для доп. вентиляторовесть
Окно на боковой стенкеда
Передняя дверьнет
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Форм-факторATX, mATX, Mini-ITX
Цвет корпусачерный
Число внутренних отсеков 3,52
Число отсеков 5,25нет
Ширина, см19.5
Компания Aerocool, ведущий производитель кулеров и систем охлаждения, представляет компьютерный корпус Aero Engine RGB для сборки систем повышенной мощности. Эта модель одинаково хорошо подходит для игровых и рабочих станций с материнскими платами ATX, Micro-ATX и mini-ITX. Этому способствует эффективное охлаждение в виде турбины, на передней части корпуса подсвеченной RGB кольцом и вместительный внутренний отсек.


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Корпус Aerocool Aero Engine RGB-G-BK-v2 (ACCM-PV16013.11) - данный товар вы можете купить по цене по цене 3750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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