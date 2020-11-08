Корпус Aerocool AERO-500 (AERO-500 WH/AERO-500 WH-C)

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|AeroСool
|Тип товара
|Корпуса
|Блок питания
|нет
|Передняя дверь
|нет
|Число отсеков 5,25
|2
|Число внутренних отсеков 3,5
|4
|Цвет корпуса
|белый
|Форм-фактор
|ATX, mATX, Mini-ITX
|Разъемы на лицевой панели
|USB x2, наушники, микрофон
|Окно на боковой стенке
|нет
|Вес, кг
|4.6
|Места для доп. вентиляторов
|есть
|Материал корпуса
|сталь
|Длина, см
|48.7
|Высота, см
|44
|Встроенный кард-ридер
|нет
|Встроенные вентиляторы
|да
|Ширина, см
|20.3
|Типоразмер
|Midi-Tower
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