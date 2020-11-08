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Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300)

Артикул: 223176
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 1
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 2
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 3
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 4
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 5
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 6
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 7
  • Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 8
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 1
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 2
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 3
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 4
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 5
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 6
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 7
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) - фото 8
3 230 руб. 
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+ 91 КэтКоинов
Артикул: 223176
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAeroСool
Тип товараКорпуса
Блок питаниянет
Передняя дверьнет
Число отсеков 5,251
Число внутренних отсеков 3,52
Цвет корпусачерный
Форм-факторATX, mATX
Разъемы на лицевой панелиUSB x3, наушники, микрофон
Окно на боковой стенкеда
Вес, кг3.6
Места для доп. вентиляторовесть
Материал корпусасталь
Длина, см41.5
Высота, см46
Встроенный кард-ридернет
Встроенные вентиляторыда
Ширина, см19
ТипоразмерMidi-Tower
Корпус Aerocool AERO-300, соответствующий форм-фактору Midi-Tower, подойдет для сборки компьютеров широкого спектра применения. В зависимости от типа стоящих перед вами задач, вы сможете использовать материнские платы форм-факторов Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Хорошо продуманное внутреннее пространство корпуса адаптировано для установки значительного количества плат расширения, накопителей и других устройств. Одним из преимуществ корпуса является отсутствие блока питания: вы сможете выбрать его самостоятельно. Корпус Aerocool AERO-300 имеет классический черный цвет, и хорошо подойдет к интерьеру помещения любого стиля. Перфорированная передняя панель способствует высокому качеству вентиляции. Корпус изготовлен из стали высокого качества, и отличается значительной жесткостью. В наличии 7 слотов расширения, 3 отсека для 2.5-дюймовых накопителей и отсек для 5.25-дюймового устройства. Допускается установка видеокарты, длина которой может варьироваться от 160 до 372 мм. В комплектацию корпуса входит 120-миллиметровый вентилятор, установленный на задней панели. Есть возможность установки системы жидкостного охлаждения. На переднюю панель корпуса выведены 3 USB-порта.


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Самовывоз невозможен
Корпус Aerocool AERO-300 (AERO-300) – стоимость товара 3230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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